29/01/2022 KL. 11:00

For abonnenter

Cykelchefens virkelighed involverer rige emirer, storpolitik og en historisk begivenhed i Danmark

Henrik Jess Jensen er steget til tops i dansk og international cykling, hvor han gebærder sig i et magtspil, der kan skabe heftig debat og store dilemmaer. Nu gør han klar til at sætte sit aftryk på flere områder lige fra ligestilling til reglerne for bilister.