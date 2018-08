Lasse Norman Hansens cykelhold lukker ned

Cykelholdet Aqua Blue Sport, der har de danske ryttere Lasse Norman Hansen og Casper Pedersen på holdet, lukker aktiviteterne på topplan ned efter i år.

Det meddeler holdet på Twitter. Det irske hold har eksisteret i cirka to år.

- Aqua Blue Sport vil ikke søge om at få kontinentallicens for 2019 hos UCI (Den Internationale Cykelunion, red.), lyder det i meddelelsen.

Cykelholdet meddelte tidligere i august, at det havde opkøbt Vérandas Willems-Crelan, der også har status af prokontinentalhold, og som har blandt andre PostNord Danmark Rundt-vinderen Wout van Aert på holdet.

Købet blev dog afvist af Vérandas Willems-Crelan.

Aqua Blue Sport skriver, at holdet håber at kunne genoptage aktiviteterne på et tidspunkt i fremtiden.

OL-guldvinderen i omnium fra 2012, Lasse Norman Hansen, har kørt for Aqua Blue Sport i hele holdets snart toårige levetid, efter at han skiftede fra Team Stölting.

Casper Pedersen kom før denne sæson til det irske hold fra Giant-Castelli.

Aqua Blue Sport har også dansk islæt på lederplan, eftersom Nicki Sørensen er sportsdirektør på holdet.

Det irske hold har i år haft status af prokontinentalhold, niveauet lige under World Tour.

Aqua Blue Sport var allerede i sin første sæson sidste år med i Grand Tour-løbet Vuelta a España.

Her lykkedes det for holdet at sikre en etapesejr, da østrigeren Stefan Denifl vandt 17. etape.

Det skete nogle dage efter, at vandaler havde brændt Aqua Blue Sports holdbus af.