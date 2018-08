Cykeltalent på umulig mission: Jeg skulle vise flaget

Sidste år gjorde Casper Pedersen opmærksom på sig selv fra start med en sejr på allerførste etape af PostNord Danmark Rundt. I år har det danske cykeltalent måttet vente længere på højdepunkterne.

Men på søndagens afsluttende etape kom Aqua Blue Sport-rytteren i høj grad i centrum, da han kørte samtlige ti omgange på Frederiksberg i udbrud.

Belgisk cross-sensation vandt PostNord Danmark Rundt

Den 22-årige dansker modtog stormende hyldest fra menneskemasserne langs vejene.

- Det var virkelig fedt. Det er det fedeste cykelløb hele året, fordi det er på hjemmebane, og man kan se alle de mennesker, der er derude og deltager i festen, siger Casper Pedersen.

Hans holdkammerat Lasse Norman Hansen vandt 1. etape, og derfra har løbet mest handlet om at sikre ham en topplacering.

Derfor har Casper Pedersen ventet utålmodigt på muligheden for at vise sig frem for det danske publikum.

Fakta: De seneste ti års vindere af Danmark Rundt

- Jeg ville vise, at jeg er mødt op i god form. Jeg havde udset mig enkeltstarten, men så fik jeg problemer med min cykel og punkterede.

- Da jeg gik i seng i går (lørdag, red.), tænkte jeg: Jeg skal vise flaget på sidste etape, siger Casper Pedersen.

Forspringet nåede aldrig op på et minut, og mens han kørte alene foran feltet, var han klar over, at chancerne for at holde hjem var minimale.

Dansk cykling i 3. division: »Der er et hul i sporten« De danske cykelhold er hægtet af eliten - to hold forsøger at lukke hullet.

- Jeg vidste, at det var sindssygt svært. Så snart feltet blev organiseret, og der kom styr på sprinterholdene, så var det en ulige kamp.

- Men bare det, at jeg holdt så længe, var en sejr for mig. Det er mit første år som professionel, og hver gang jeg får lov at prøve kræfter med så gode hold, bliver jeg stærkere, siger Casper Pedersen.

Den afsluttende etape blev vundet af belgieren Tim Merlier, der dermed hentede sin anden etapesejr i løbet.