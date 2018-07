Thomas forsikrer: Sky-resultater vil holde i fremtiden

Sejlads er ikke den fødte tilskuersport, men når VM i sejlsport inden længe får Aarhus Bugt til at vrimle med sejlere, vil arrangørerne forsøge at få publikum så tæt på som muligt.

Konkurrent mente, at etapevinderen fik pace fra en motorcykel på nedkørsel. Jakob Fuglsang tabte igen meget tid og røg ud af top 10.

Tour de France skal afgøres på en enkeltstart, kort efter at en dansker jagtede verdensrekord i samme disciplin.

Verdensmesteren Viktor Axelsen har lært at lytte til sin krop efter sidste års VM-finalesejr, der kickstartede fynboens år.

VM-triumfen var en øjenåbner for Axelsen:

En længere strid mellem Disney og de lavest lønnede i virksomhedens forlystelsesparker ser ud til at nærme sig en afslutning, skriver CNN. Finans

I aften og nat bevæger regn- og tordenbyger sig ind over landet.

Indehaveren af den gule førertrøje i Tour de France understreger, at Sky bare har et virkelig stærkt hold.

Udfordrerne havde ikke kræfterne til at true Chris Froome og Sky-mandskabet på onsdagens hårde bjergetape.

Sky-rytteren Gianni Moscon beklager, at han søndag slog ud efter Elie Gesbert på 15. etape af Tour de France.

Chris Froome hævder, at han vil være glad, uanset hvilken Sky-rytter der kommer øverst på podiet i Touren.

Cv'et tæller nu tre etapesejre i Touren, men Geraint Thomas har også hentet store resultater på banen. I både 2008 og 2012 var han med til at vinde OL-guld med det britiske banelandshold.

Nummer 15 blev han til gengæld både i 2015 og 2016, mens han sidste år måtte udgå som følge af et styrt.

Den walisiske klassementduks, der endnu ikke har vist svaghedstegn i årets Tour de France, har aldrig opnået en bedre placering end nummer 15 i et af de tre store etapeløb.

Før lørdagens etape har Geraint Thomas et komfortabelt forspring på 2 minutter og 5 sekunder til Sunwebs Tom Dumoulin.

- Jeg kan ikke sige så meget andet. Jeg arbejder virkelig hårdt, og jeg har været uheldig, men det er rart at vide, at det betaler sig, lyder det fra Thomas.

- Holdet her er super stærkt. Vi har mig, Froome, Egan Bernal - det største talent i lang tid, Luke Rowe, som er en virkelig stærk klassikerrytter. Holdet er bare ekstremt stærkt.

- Jeg og holdet gør det på den rigtige måde. Vi træner virkelig hårdt. Jeg kan ikke gøre noget for at bevise det, men resultatet vil holde i fremtiden, siger Thomas.

Bradley Wiggins var den første til at gøre det i 2012, og siden er Chris Froome endt øverst på sejrsskamlen fire gange.

Temperaturen befinder sig i disse dage på omkring 30 grader. Det kan klares med bl.a. med skygge, strand og is, men hvordan klarer man det med 10 cm fedt og pels, som isbjørnene i Skandinavisk Dyrepark?

Copenhagen Suborbitals skulle have affyret raketten "Nexø II" i løbet af den kommende weekend.

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

