Sportschef i opsigtsvækkende angreb på holdets egen Tour-stjerne: »Han er kun interesseret i sig selv«

Når en chef giver sine ansatte efterkritik, foregår der ofte internt. Sådan forholder det sig helt ikke for den tyske cykelstjerne Marcel Kittel.

Sprinteren med 14 Tour de France-etapesejre bag sig har endnu ikke formået at vinde en etape i årets udgave af det franske etapeløb.

Det har nu fået hans sportsdirektør hos Katusha, Dimitri Konyshev, til at levere et opsigtsvækkende angreb på Kittel i lørdagens udgave af den franske avis L'Equipe.

»Vi betaler ham godt, men han er kun interesseret i sig selv. Inden holdtidskørslen (3. etape, red.) sad han og legede med sin telefon under taktikmødet, og det fik mig til at indse, at jeg ikke havde hans fokus,« siger sportsdirektøren.

Marcel Kittel har tidligere kørt for blandt andet Quick-Step, hvor han i fjor vandt fem etaper i Tour de France.

Derudover har han etaper i Giro d'Italia og Vueltaen.

I år har han indtil videre vundet to etaper i Tirreno-Adriatico.

I Tour de France er flere af etaperne i stedet blevet vundet af sprintere som Peter Sagan, Fernando Gaviria og Dylan Groenewegen.