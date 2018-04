Danske toppræstationer: To danskere sluttede i top fire i Flandern Rundt

Som et forår har den danske cykelungdom længe spiret og har i små enkeltstående glimt givet håb om en påskesøndag, som den i år, hvor adskillige danske ryttere med ét uafhængigt af hinanden pludselig indtager hovedroller i cykelsportens største endagsløb, som det skete søndag i Flandern Rundt.

Med seks danskere til start, var der på forhånd de største forventninger til Astanas Michael Valgren, der efter en 11. plads i sin debut i Flandern Rundt forrige år sigtede efter en placering i top fem. Valgren blev dog tidligt mødt af problemer, da han med 100 km til mål styrtede. I mens den danske favorit, der tidligere på foråret vandt Omloop Het Nieuwsblad, fandt vej tilbage til feltet, stak den første dansker næsen frem. Valgrens holdkammerat Magnus Cort forsøgte således at køre afsted langt udefra, og det viste sig længe som den rigtige taktik, da det bragte Cort forholdsvist smertefrit ind i løbets afgørende fase.

Da vejen begyndte at skråne hyppigere og hyppigere med de klassiske brostensbelagte stigninger, sneg der sig endnu en dansker afsted. Den 22-årige danske mester Mads Pedersen fra Trek-Segafredo satte nemlig efter Cort, og på et tidspunkt lå de to danskere og jagtede hinanden.

Pedersen, der kørte sit første Flandern Rundt, fik selskab af van Baarle og Langeveld, mens Cort lod sig falde tilbage til Valgren, der sad med favoritterne på vej ind til de sidste 30 km.

Med 25 til mål stak hollandske Niki Terpstra af fra favoritfeltet, og han kom hurtigt op til Pedersens gruppe, hvor kun den unge dansker kunne følge kortvarigt med, før Terpstra kørte alene mod mål. Herefter var der dømt forfølgelsesløb mellem Terpstra, Mads Pedersen og den decimerede favoritgruppe med Valgren og Cort.

Pedersen fangede aldrig Terpstra, mens de andre favoritter heller ikke kunne røre Pedersens imponerende andenplads.

Bag den danske mester blev det Valgrens tur til at angribe, da han med sidste års vinder Phillipe Gilbert på slæb kørte væk fra de andre favoritter. Gilbert tog tredjepladsen, Valgren blev nummer fire, og det blev sommer i dansk cykling.