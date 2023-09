Viktor Axelsen deler hadbeskeder efter choknederlag

Flere følgere på X skriver, at det ikke er i orden, at folk skriver sådan til Axelsen, som også har valgt at svare på en af kommentarerne.

- Åbner dem aldrig, men der ligger et par, svarer Axelsen en følger, som skriver, at det er ”trist”, at badmintonspilleren modtager den slags beskeder.

Axelsen, som søndag vandt China Open, tabte tre dage efter finalesejren 16-21, 10-21 til taiwaneren Lee Chia Hao, der blot er nummer 37 på verdensranglisten.