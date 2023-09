Axelsen led choknederlag i Hongkong

- Jeg tabte til en bedre spiller i dag, skriver Viktor Axelsen på X.

- Jeg tror, at min krop siger til mig, at jeg skal tage et par fridage, så jeg vil lade krop og sind få nogle dages pause, inden jeg vender tilbage, lyder det.

Alt så ellers ud til at gå efter planen, da Axelsen i første sæt førte 11-9 og 12-10. Men så vandt taiwaneren fem bolde i træk og overtog styringen af sættet, som han siden afgjorde til 21-16 på sin første sætbold.

I andet sæt gik det helt galt for Axelsen, som kun fulgte med til 5-5. Især efter midtvejspausen ved stillingen 7-11 tabte danskeren tråden og vandt kun yderligere tre dueller i kampen.