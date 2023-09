Djokovic overvandt svær start og fuldendte comeback

- Jeg håber, I nød showet, siger Djokovic i sit vinderinterview på Arthur Ashe Stadium til tilskuerne efter opgøret.

- Der var ikke meget at nyde for mig, særligt ikke i de to første sæt. Det var en af de hårdeste kampe, jeg har spillet her i mange år.

Djere fik en forrygende start på kampen, men langsomt fik Djokovic arbejdet sig ind i opgøret.

- Jeg gav mig selv en lille peptalk i spejlet, siger Djokovic.

Den virkede for nummer to i verden, der i forholdsvis sikker stil kunne fuldende comebacket og sikre sejren i det femte sæt.