Vragede A-landsholdsspillere tager med U21 til Frankrig

Victor Kristiansen og Mohamed Daramy er udtaget sammen med blandt andre Mathias Kvistgaarden fra Brøndby, Filip Jörgensen fra Villarreal og Maurits Kjærgaard fra Red Bull Salzburg.

- Det er en stærk dansk trup, som rejser sammen til Frankrig, hvor der venter en stor opgave, siger U21-landstræner Steffen Højer.

- Vi glæder os alle til at være samlet og træne sammen igen. Frankrig er et topklassehold med mange fremtidige stjerner, som nok skal give os kamp til stregen.

- Og så bliver det fantastisk at komme tilbage til vores hjemmebane i Vejle og møde værterne for EM 2025, Slovakiet, i en forhåbentligt underholdende kamp. Jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger Steffen Højer.