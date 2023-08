Inder smed overraskende Axelsen på porten ved VM

Viktor Axelsen er færdig ved VM i badminton, der afvikles i Royal Arena i København.

Fredag aften tabte den danske verdensstjerne meget overraskende 21-13, 15-21, 16-21 til en velspillende H.S. Prannoy fra Indien i sin kvartfinale.

Axelsen virkede til at have styr på kampen i første sæt, men i andet og tredje sæt var danskeren et stykke fra sit bedste niveau, og det var langt fra nok mod verdens nummer ni.