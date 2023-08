Silkeborg-træner roser Vejle: Gør det svært for mange

Silkeborg tog fredag aften sæsonens første sejr i Superligaen, da holdet slog oprykkerne fra Vejle med 2-1 efter en scoring i overtiden.

Gæsterne fra Vejle havde dog gode chancer for at få mere ud af kampen, og både mod Silkeborg og i sæsonens to første kampe har holdet vist højt niveau, mener Silkeborg-træner Kent Nielsen.