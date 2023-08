Danske VM-esser ser stor fordel i at dele kaptajnrolle

Det handler da heller ikke bare om at følge med, mener Asgreen.

- Vi skal ikke sidde på hjul af nogen. Vi skal tage hånd om cykelløbet og gøre, hvad vi kan, for at det udvikler sig på den måde, vi gerne vil have det til at udvikle sig.

- Men vi skal have respekt for de andre hold og sørge for, at de ikke får lov at profitere af os, siger han.

Det kan godt blive danskerne, der tager initiativet, påpeger Pedersen.

- Selvfølgelig skal vi også kigge på de andre. Men vi skal sørge for at køre vores cykelløb og følge vores plan. Vi behøver ikke at køre cykelløb ved at følge de andre. Vi kan også godt styre takterne, lyder det fra den tidligere verdensmester.

Med Wout van Aert, Jasper Philipsen og den forsvarende vinder, Remco Evenepoel, på holdet er belgierne nogle af de oplagte konkurrenter.