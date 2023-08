Vesti får officiel Formel 1-debut: Det er ekstra stort

Han har allerede fået lov til at snuse til, hvordan det er at være en del af et Formel 1-team. Tidligere på sæsonen blev han belønnet for sin gode indsats i Formel 2, da han fik lov at være i Mercedes-garagen under et løb.

- Det var kæmpestort og meget lærerigt. Jeg får indsigt i, hvad en kører skal gøre og give af feedback. Det er et ret stort skridt at komme derind, siger han.

- Mercedes er jo også interesseret at give mig den viden, fordi jeg nu skal køre træning. Det er en test for mig, men det er også en test for Mercedes.

Mercedes’ karismatiske teamchef Toto Wolff mener, at Frederik Vestis resultater i Formel 2 har gjort ham fortjent til at køre træning i Formel 1-raceren.

- Han er en talentfuld kører, som ikke bare er hurtig. Han er også fuld af omtanke, og han forstår præcis, hvad holdet har brug for fra ham.

- Jeg er sikker på, at han kommer til at gøre det godt og bidrage med et solidt udgangspunkt for vores arbejde i løbet af weekenden, siger Toto Wolff ifølge Mercedes’ hjemmeside.