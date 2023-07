Russisk OL-chef kritiserer IOC for at tage Ukraines parti

I første omgang har præsidenten for IOC, Thomas Bach, været ude og garantere Olga Kharlan en plads ved næste års OL i Paris, hvis hun skulle ende med ikke at kvalificere sig.

VM indgik som en del af kvalifikationen.

Der var i marts i år voldsom røre i fægtemiljøet, da FIE på en ekstraordinær kongres besluttede, at de russiske og belarusiske fægtere skulle have tilladelse til at være med igen, selv om de kun må konkurrere under neutralt flag.

I løbet af efteråret ventes IOC at tage en beslutning om, hvorvidt atleter fra Rusland og Belarus skal have lov til at konkurrere ved næste års OL i Paris - i givet fald også under neutralt flag.