Christel Thue har en mission. Den handler om kvinders bevægelse

Hvis Christel Thue ikke skulle designe tøj, gad hun godt være graverjournalist. To forskellige verdener, tænker du måske. Men hun er nysgerrig. Kan lide at researche. Er kritisk over for det, hun møder.

Det fik hende i juli til at starte et designfirma, der kan gavne dig – hvis du også er en kvinde. Hvis ikke, kan du sende en tanke til en mor, søster, partner eller veninde.