Højgaard sørger for golffest i Himmerland efter omspilsdrama

Højgaard viste dog forrygende spil og halede hele seks slag ind på den førende spanier.

Godt hjulpet af sit store forspring fra søndagens start havde Elvira på 18. og sidste hul en chance for putte sejren hjem, men en bogey betød, at de to spillere var helt lige - 13 slag under par.

Dermed skulle Made in Himmerland afgøres i et omspil mellem Elvira og Højgaard.

De to spillere blev sat til at afgøre sagen på hul 18, hvor tilskuerne stimlede sammen i spænding og et håb om en dansk triumf.