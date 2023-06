Ung golfdansker røg agterud i tysk topstrid

Ti danskere stillede torsdag til start i BMW International Open. Ud over Rasmus Neergaard-Petersen og John Axelsen klarede også Søren Kjeldsen, Niklas Nørgaard Møller og Christoffer Bring cuttet fredag.

Kjeldsen og Møller er blandt ti spillere på en delt 31.-plads i tre slag under par. Bring er placeret på en delt 63.-plads i et enkelt slag over par inden søndagens finalerunde.

BMW International Open blev spillet første gang i 1989. Thomas Bjørn vandt turneringen i både 2000 og 2002. I år er den samlede præmiepulje på små 14 millioner kroner.

Ved KPMG LPGA Championship fik de danske kvinder hævet niveauet en smule i lørdagens runde, omend ingen af dem spiller med helt i toppen.

Nanna Koerstz Madsen rykkede fra en delt 29.-plads op til en delt 18.-plads efter at have gået lørdagens runde i to slag under par.