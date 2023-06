Viktor Axelsen leverer et titelhattrick i Indonesien

Titelsejren til Axelsen kommer, efter at danskeren for en måned siden pådrog sig en muskelskade i baglåret og siden missede tre turneringer i træk inden denne uges comeback.

Søndagens finale var også et møde mellem nummer et og to i verden, men der var reelt tale om klasseforskel på dagen. Axelsen var et niveau bedre i alle spillets facetter.

Axelsen kom bedst fra start og foran både 6-3 og 7-4. Men Ginting var godt med i mange af duellerne og vendte det rundt til indonesisk føring på 9-8.

Derfra begyndte Ginting at lave flere fejl og hamrede flere bolde ud over linjerne. Samtidig spillede Axelsen stabilt og koncentreret.