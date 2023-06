Haaland og co. faldt sammen og tabt til Skotland

Erling Haaland og co. så ud til at tage deres første sejr i EM-kvalifikationen, da Norge lørdag havde besøg af Skotland.

På et straffesparksmål af Haaland førte nordmændene 1-0, men i de sidste minutter røg de norske point i skraldespanden. I stedet fik Skotland fuld plade efter et vildt comeback, hvor 0-1 blev vendt til 2-1 på under to minutter.