The Great Dane faldt pladask for Liverpool

Det sportslige kom Mølby dog efter.

Den store dansker

Over sine knap 300 kampe i 12 sæsoner vandt han tre engelske mesterskaber og tre FA Cup-finaler med Liverpool FC, hvilket har givet ham legendestatus i byen samt tilnavnet ”The Great Dane”.

I sin tid i Liverpool spillede Jan Mølby sammen med flere af datidens største profiler som Kenny Dalglish, John Barnes og den faste værelseskammerat på udebaneture, Ian Rush.

Mens Jan Mølby havde en ganske flot klubkarriere, så var det en anden historie med landsholdet.

Han fik blot 33 kampe for Danmark og scorede to mål. De forholdsvis få landskampe for en spiller af Jan Mølbys kaliber skyldtes blandt andet et anstrengt forhold til landstræner Richard Møller Nielsen.