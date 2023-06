Hun står bag holdet Swipe Ud, der er for piger i op til 9. klasse, og det er dem, der i dag er samlet på Ajstrup Strand syd for Aarhus.

Swipe Ud handler, som navnet antyder, om at stemple ud af larmen i tilværelsen og dyrke sin krop, fordybelse og fællesskab.

Vibeke Madsen arbejder som idræts- og matematiklærer på en privatskole, hvor hun også har vejledende funktioner over for skolens børn.

»Jeg har haft samtaler med børn, der har været ensomme, og hvor der sidder en pige med en telefon på et værelse og en anden pige med en telefon på et andet værelse. Når de sidder der, har de svært ved at være til stede i omgivelserne. Så tænkte jeg på, hvad kontrasten er til det. Hvordan jeg kunne lave et fællesskab for dem,« siger den 42-årige Vibeke Madsen.