Dansk racertalent vandt vådt væddeløb i Barcelona

Pourchaire sluttede lørdagens løb som nummer to og satte dagens hurtigste tid. Han hentede dermed ni point.

21-årige Frederik Vesti har et erklæret mål om at vinde hele baduljen i denne sæson. Han ser det som en forudsætning for at få en plads i Formel 1 måske allerede næste år.

Det er første gang i sæsonen, at Frederik Vesti vinder et sprintløb i Formel 2. Han står allerede noteret for to sejre i hovedløb.

Kørerne i Formel 2 skal på banen i Barcelona igen søndag, hvor det gælder weekendens hovedløb. Her begynder Frederik Vesti på ottendepladsen.