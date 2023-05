Hvad skal der til for en dansk racerkører for at slå igennem i USA?

Først og fremmest skal der køres stærkt, og den del har Christian Lundgaard allerede opfyldt i Indycar, hvor han i midten af maj var hurtigst i kvalifikationen til sæsonens femte løb – han blev nummer fire i løbet.

Men der er også en anden ingrediens, som er god at bruge i den amerikanske racerhamburger.