Til daglig underviser han nybegyndere til 1.000 kroner i timen – forleden vandt han over 2 mio. kr.

Den 46-årige Michael Block er som mange andre midaldrende mænd. Han græder ikke så meget, og når tårerne en sjælden gang kommer frem, handler det om noget med sport.

Michael Block er golftræner. 1.000 kroner tager han for en klokketime, hvor han forsøger at lære glade amatører at slå bolden lige.

I den kommende uge har han været nødt til at aflyse alle bookinger, fordi hans liv er vendt på hovedet.