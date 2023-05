Ishockeylandsholdet vandt igen og kan skimte avancement

Med hårdt fysisk spil blev pucken erobret højt på banen, og Mikkel Aagaard fandt en helt fri Niklas Andersen, der svirpede pucken op i nettaget.

En tiltrængt succesoplevelse for en kæde, der har haft svært ved rigtigt at sætte sig igennem tidligere i turneringen.

Føringen ændrede dog ikke på billedet af et dansk hold, der for ofte havde problemer med at få bremset østrigerne, når de fik etableret spillet foran Frederik Dichows mål.

Danskerne blev fanget i nogle barske karruselture uden mulighed for udskiftning, og lårbasserne brændte under fem udmattede danskere i et langt og udmarvende skift i slutningen af anden periode.

Kaptajn Aabo skabte kortvarigt ro syv minutter inde i tredje periode, da han buldrede pucken op i målhjørnet. Men Østrig reducerede omgående til 2-3.

Først da Nicklas Jensen otte minutter langt om længe fik held med en af sine mange afslutninger, faldt der ro på.

Matias Lassen fulgte op med et heftigt slagskud og karrierens første VM-mål, inden Patrick Russell afsluttede målscoringen.