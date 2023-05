Ehlers stjæler rampelyset i dansk premieresejr ved VM

Med Markus Lauridsen som overtalsstyrmand blev pucken flyttet hurtigt fra den ene side til den anden, så Ehlers pludselig havde masser af plads til at bringe Danmark på 2-0.

Dermed viste det sig også som en god idé, at han havde fået tildelt skudfarlige Nicklas Jensens sædvanlige position i venstre side i powerplayet. Jensen markerede sig i stedet som oplægger med assist ved begge scoringer.

En ungarsk reducering 13 minutter før tid bragte spændingen tilbage, og i de følgende minutter var Danmark under tungt pres.

Derfor kom det utvivlsomt som en stor lettelse, da rutinerede Morten Poulsen genetablerede tomålsforspringet på et dansk kontrastød med otte minutter igen.

Spillemæssigt var der især i de to første perioder en del at glæde sig over på det foryngede danske VM-hold, og klasseforskellen burde have udløst klarere sejrscifre.

Det blev lovlig spændende, men danskerne gjorde arbejdet færdig og undgik et helt unødvendigt pointtab.