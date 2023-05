Ehlers er klar til at spille VM for Danmark

- Jeg fik det at vide kvart over 12 (dansk tid, red.), så et kvarter før deadline. Jeg er klar, så jeg glæder mig bare til at komme på isen, siger Ehlers til TV 2 Sport.

Ehlers ankom allerede i sidste uge til den danske VM-lejr, men fik ikke lov til at gå på isen i de to afsluttende testkampe mod Letland og Slovenien.

Winnipeg Jets, hvor danskeren er på lønningslisten, forlangte, at en forsikring skulle være på plads, inden han kunne spille for landsholdet.

Det er der som sådan ikke noget usædvanligt i. Problemet var, at Ehlers kæmpede med en skade i de sidste uger af NHL-sæsonen.