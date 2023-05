- Jeg håbede på det her, men jeg havde ikke helt forventet det, så det er fantastisk at være her lige nu, siger Christian Lundgaard til indycar.com.

Nu håber han, at positionen kan føre til en sejr.

- Nu giver vi den et skud. Vi fører feltet, og det er der, vi gerne vil være. Så vi skal bare blive der resten af løbet, lyder det fra Lundgaard.

Hans hidtil bedste præstation i en kvalifikation var en tredjeplads i debutsæsonen sidste år.

I 2023 havde han inden denne weekend en sjetteplads som sit bedste kvalifikationsresultat.