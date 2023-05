04/05/2023 KL. 06:30

For abonnenter

Forskere har fundet nye svar i et felt, som 8 af 10 danskere har en klar holdning til

Debatten om spilreklamer er atter blusset op, efter at verdens nok største fodboldliga har taget et standpunkt, mens et britisk forskerhold har udgivet en ny rapport.