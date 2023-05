Milliondonation skal hjælpe en halv million danskere

Danskerne bombarderes af spilreklamer, udbuddet af kasinoer har aldrig været større, man kan spille på gult kort og hjørnespark under en fodboldkamp, mens børn sidder på værelset og spiller på enarmede tyveknægte for mønter, de har tjent på at sælge skins i Counter-Strike. Og samtidig er antallet af spilafhængige fordoblet.