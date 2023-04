Michael Laudrup skal rådgive Uefa i prominent panel

Michael Laudrup er et af foreløbig 20 prominente fodboldnavne, der fremover skal rådgive Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa.

Ifølge den britiske avis The Times skal panelet mødes for første gang 24. april under ledelse af kroaten Zvonimir Boban, der er udpeget til formand.

Panelets navn bliver The Uefa Football Board, og blandt medlemmerne finder man også toptrænere som Zinedine Zidane, José Mourinho og Rafael Benitez.