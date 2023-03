Vanvidsslag sætter gang i debat: Nu skal reglerne laves om

Kronprins Frederik er glad for golf, men selv på en god dag med lidt medvind og et perfekt boldtræf vil han ikke kunne slå bolden fra udkanten af Amalienborg Slotsplads og hele vejen over vandet til Operaen. Det kræver et slag på over 340 meter. Det kan nordirske Rory McIlroy præstere, og det er blevet et problem.