Morten Anderson er valgt som ny formand for DCU

- Dansk cykelsport er inde i en elitesportslig guldalder, som vi skal nyde og være stolte af, men jeg tror også på, at vi som forbund nu skal sikre fremtiden og udvikle os endnu mere ved at styrke bredden og fællesskabet, så jeg ser det som et af de helt store mål at samle DCU på tværs af niveauer, aldre, køn, landsdele og discipliner.

Allerede først på måneden stod det klart, at der skulle udpeges en ny formand, da Henrik Jess Jensen annoncerede, at han ikke ville genopstille til posten.

Han nåede at være formand i syv år og vil i stedet fokusere på arbejdet i Den Europæiske Cykleunion (UEC), hvor han er vicepræsident på sjette år.