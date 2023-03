Nødvendigt at stille krav

Men vil vi have eliteidræt i Danmark? Verner Møller behøver ikke reflektere længe, inden der kommer et svar.

»Det er et reelt spørgsmål. Vil Danmark have eliteidræt? Det er ærligt at sige, at det vil vi ikke. Men vi kan ikke sige, at vi vil have eliteidræt uden at stille krav eller forventninger til udøvere og samtidig pakke dem ind i vat og køre dem til og fra træning og ikke lade dem træne for hårdt, fordi de også skal være hele mennesker.«

En lille nation som Danmark har selvsagt et mindre rekrutteringsgrundlag end andre lande.

»Der er folk i Kina, der har en helt anden indstilling. Det er dem, vi konkurrerer med. De har en bredere talentmasse, de kan tåle et større spild, og derfor kan de køre endnu hårdere på med deres krav til udøverne. I Danmark er talentmassen begrænset. Den primære øvelse for en dansk idrætsleder er finde ud af, hvordan vedkommende får presset eliteudøverne til at yde det maksimale, uden at så mange udøvere falder fra. Det nytter ikke kun at have tre stærke roere i en firer. I visse lande er muligheden for at klare sig i tilværelsen meget ringere end i Danmark, og derfor er der en højere grad af tvang i at deltage i de usunde miljøer. Vi er så privilegerede, at der ikke er ét menneske, der deltager i eliteidræt, der gør det under tvang på nogen måder.«

Idrætsfolk får stress, de siger fra. Er det et dansk fænomen, vi er vidne til?

»Vi har en anden tilgang til opdragelse end andre steder i verden. Jeg synes, jeg kan iagttage, at vi er blevet mere følsomme. Det med at stille krav … der er en tendens til, at de autoritære fædre og mødre, vi havde engang, stillede krav, og der var konsekvens, hvis du ikke lavede dine lektier. De ringede ikke til læreren og sagde, at du havde fået for mange lektier for. Vi fik at vide, at vi måtte bruge en time mere, hvis der var meget hjemmearbejde. Måske har vi fået lettere ved at få anerkendelse. Vi fødes med anerkendelse og anerkendes for det hele. Når et barn afbryder de voksne, skal vi lytte til lille Per, og det får vi små, forkælede stakler ud af.«

Verner Møller har talt sig varm.

»Når de møder andre, der ikke elsker dem lige så højt som far og mor, er det første gang, der bliver stillet krav til dem. Det kan de ikke finde ud af. Hvis man har bildt sig selv ind og har fået lov til at bilde sig selv ind, at man er verdens bedste, får folk tårer i øjnene over, at de ikke var så gode, som de selv troede. Det er sent at vågne op til sin middelmådighed, når man, indtil man var 18 år, troede, at man var verdensmester.«

Manglende robusthed

Det er alvorlige sager med elitesportsfolk, der bliver syge af at dyrke idræt. Er der en sammenhæng med det, du siger nu?

»Jeg tror, at en årsag til problemerne er, at der er nogle, som gerne vil have anerkendelse, men ikke har den robusthed, der skal til. Det er som om, at der altid skal en ekspert indover. Der er dybest set en tilbøjelighed til, at voksne bliver holdt fast i rollen som børn. Flere af dem er voksne, der siger, at de selv har skullet klare sig, men at der også skulle have været nogle til at hjælpe dem. Jamen, i princippet hvorfor? Du er myndig, og et ideal i vores verden er, at vi kan forvalte vores egen tilværelse. Skal andre gøre det, bliver vi i princippet fastholdt som børn.«