Tiger Woods undskylder for tamponspøg

- Hvis jeg på nogen måde har stødt nogen, så undskyld. Vi laver altid sjov med hinanden, siger han.

- Det var bare meningen, at det skulle være for sjov, men det er tydeligvis ikke sådan, at det gået.

Tv-billederne af Tiger Woods, der giver tamponen til Justin Thomas, skabte en kraftig modreaktion, og kritikere kaldte den 47-årige golfstjernes vittighed ”sexistisk”.

Den berømte amerikanske sportsklummeskribent Christine Brennan skrev i en klumme for mediet USA Today, at vittigheden var på lige linje med ”umodne vittigheder, som havde til hensigt at nedgøre”.