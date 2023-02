Tiger Woods imponerer i første PGA-turnering i syv måneder

Den 15-dobbelte majorvinder kæmper fortsat med de skader, han pådrog sig i en alvorlig bilulykke i februar 2021.

I 2022 deltog Woods kun i de tre majorturneringer US Masters, British Open og PGA Championship.

47-årige Woods blev mødt af jubel og tilråb som ”Tiger, Tiger” allerede ved det første teested, hvor fans var stimlet sammen for at få et glimt af golfikonet.

Han åbnede med en birdie på det første hul, og efter en bogey på det fjerde hul kom han tilbage under par med en birdie på ottende hul.