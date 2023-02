GOG har – hold nu fast – 17 gange tidligere stået i pokalfinalen. 10 gange er det blevet til guld, og søndag er chancen der igen, når Skjern Håndbold venter i finalen.

BSH har aldrig tidligere vundet pokalen, men har under navnet stået i finalen fire gange. Så langt nåede holdet ikke i år. Viljen var der ellers, og det strålede ud af spillerne, men Nicolej Krickaus tropper fra Gudme spillede op til deres bedste, og så er det altså svært at følge med for selv de mest viljestærke, og det var også lige ved og næsten for midtjyderne.