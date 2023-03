19/03/2023 KL. 07:30

I skolen blev han kaldt »hesteluder«: Nu kører han Porsche og rider heste til millioner

Sidste år vandt toprytter Daniel Bachmann Andersen VM-guld med landsholdet i dressur. Vejen dertil har ikke altid været let. Han gik fra at blive mobbet til selv at have spidse albuer på vejen mod toppen. I modgang lever han efter én simpel regel, der har sikret ham succes.