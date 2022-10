30/10/2022 KL. 10:00

»Jeg følte, jeg gik med et skilt i panden, hvor der stod, at min far havde begået selvmord«

For knap to år siden tog Trine Østergaards far pludselig sit eget liv. Håndboldlandsholdsspilleren ved stadig ikke præcis hvorfor, og de mange ubesvarede spørgsmål nager hende. For første gang fortæller den 31-årige østjyde – med sin families opbakning – nu om selvmordet.