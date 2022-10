Bogey-svipsere har sendt Kjeldsen ud af spansk topstrid

De lovende takter fra torsdagens åbningsrunde ved Andalucia Masters var pist væk, da den danske golfspiller Søren Kjeldsen fredag gik de samme 18 huller i det sydlige Spanien.

47-årige Kjeldsen præsterede en runde i tre slag over par. Det sender ham ned gennem feltet efter at have delt føringen inden fredagens runde.