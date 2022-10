»Feyenoord førte jo med 2-0 og var ekstremt skuffet over, at det ikke lykkedes at vinde en europæisk udekamp for første gang i otte år. Men på hjemmebane er det et forvandlet hold. Derfor er forventningen i Holland også, at det klart er en kamp, de skal vinde,« siger Mads Junker, tidligere landsholdsspiller og nuværende kommentator hos TV 2, hvor han bl.a. dækker Europa League.