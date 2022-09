Kjeldsen tangerer bedste resultat i tre år med femteplads

Siden fandt 47-årige Kjeldsen stærkt tilbage på sporet, men han sluttede i beskedne to slag under par for dagen, og det var ikke nok til for alvor at være i nærheden af sejren.

Den gik i stedet til irske Shane Lowry, der helt undgik bogeys i løbet af turneringens 54 huller og sluttede 17 slag under par. Han hentede ud over æren og et trofæ et beløb svarende til knap 10 millioner kroner for sejren.

Nordirske Rory McIlroy og spanske Jon Rahm delte andenpladsen med 16 slag under par.

Turneringen, der traditionen tro blev spillet på Wentworth-banen vest for London, blev forkortet til tre runder på grund af dronning Elizabeths død torsdag.