Super Brian om Mogens Palle: Respekteret i hele verden

Brian Nielsen nævner en oplevelse i Las Vegas, der for ham beskriver Mogens Palle som et stort internationalt boksenavn også, der modtog ”kæmpe respekt i hele verden”.

På et hotel mødte de to den store amerikanske promotor Don King, der straks opdagede Mogens Palle.

- Han gik sammen med 20 journalister, men gik bare over og snakkede med Mogens. Det var jeg imponeret over. Der følte jeg virkelig, at han var respekteret ude i verden, siger ”Super Brian”.

Efter Brian Nielsens egen boksekarriere har han samarbejdet med Mogens Palle om boksestævnerne Danish Fight Night.