Depression, angst og skizofreni – ludomaner lider af mere end spilafhængighed

Når en borger henvender sig for at få hjælp på landets ludomani-centre, er der stor sandsynlighed for, at vedkommende har andre lidelser med i bagagen.

Det viser en ny ludomani-rapport, der er den første af sin slags i Danmark.

Ifølge rapporten er en person med alvorlig spilafhængighed mere syg, bruger mere medicin og begår mere kriminalitet end en tilsvarende borger uden spilafhængighed.