Laudrup-Dufour har vundet sølv individuelt ved VM i Herning

Den danske dressurstjerne Cathrine Laudrup-Dufour var tæt på at tage sin anden guldmedalje på to dage ved VM i dressur i Herning, men en britisk pragtpræstation betød, at det blev til dansk sølv.

Det er første gang i 16 år, at en dansker vinder en VM-medalje individuelt.

I smuk symbiose med sin hest Vamos Amigos leverede Laudrup-Dufour et ellers næsten fejlfrit program Grand Prix Special. Bundniveauet var tårnhøjt, og et par småfejl kunne ikke fjerne indtrykket af en flot præstation.