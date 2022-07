Danske bowlingdoubler hev guld hjem fra World Games

Det blev en rød-hvid succesdag i USA, da der natten til tirsdag dansk tid blev spillet doubler i bowling ved World Games - også kendt som de små sportsgrenes olympiske lege.

Hos både mændene og kvinderne var de danske bowlingdoubler stærkest og sikrede dobbelt dansk guld.

Især kvinderne skulle modstå et stort pres fra tilskuerpladserne, da Mika Guldbæk og Mai Ginge stod over for værtsnationen USA i finalen.