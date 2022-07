Domstol har afvist dansk ønske om ridning i moderne femkamp

Moderne femkamp bliver formentlig uden konkurrencer i ridebanespringning i fremtiden.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har torsdag afvist en dansk appel, efter at bestyrelsen i Den Internationale Femkampunion (UIPM) sidste år besluttede at fjerne den omdiskuterede disciplin.

Moderne Femkamp Danmark havde indbragt sagen for CAS, da man ikke mente, at UIMP’s bestyrelse havde ret til at foretage en sådan ændring.