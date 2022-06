15-årig canadier satte dansker til vægs ved VM i svømning

Den danske svømmer Helena Bach havde onsdag aften chancen for at lave et stort resultat ved VM på langbane, hvor hun havde nået finalen i 200 meter butterfly.

Det danske OL-håb måtte dog se sig slået klart af en 15-årig canadier og kom ikke i nærheden af medaljer.

Med en tid på 2 minutter og 5,20 sekunder slog Summer McIntosh sin egen juniorverdensrekord og satte alle konkurrenter til vægs i bassinet i den ungarske hovedstad, Budapest. Dermed tog hun guldmedaljen.