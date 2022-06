Arsenal opruster offensivt med portugisisk kreatør

Det svarer til 260 millioner danske kroner. Beløbet kan nå tæt på 300 millioner kroner afhængigt af Vieiras præstationer for London-klubben.

Han får en kontrakt af fem års varighed.

Arsenal har endnu ikke bekræftet handlen.

Fabio Vieira gjorde for alvor opmærksom på sig selv under sidste års U21-EM. Her blev den venstrebenede profil kåret til turneringens bedste spiller, selv om Portugal tabte finalen til Tyskland.

I den nyligt afsluttede sæson var Vieira en af de bærende kræfter på det Porto-mandskab, som vandt både mesterskabet og pokalturneringen i Portugal.